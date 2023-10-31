Слюсарь Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсарь Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Хмелик Ульяна

Отец ребёнка: Слюсарь Давид

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слюсарь Антон

Отец ребёнка: Слюсарь Давид

Балясное, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрюк Марфа

Отец ребёнка: Слюсарь Давид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слюсарь Давид

Смерть
Неизвестно
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