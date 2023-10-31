Слюсарь Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Хмелик Ульяна
Отец ребёнка: Слюсарь Давид
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слюсарь Антон
Отец ребёнка: Слюсарь Давид
Балясное, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрюк Марфа
Отец ребёнка: Слюсарь Давид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слюсарь Давид
Смерть
Неизвестно