Огурцов Демьян Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смерти1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Огурцов Яков Иакимов
Мать: Огурцова Марфа Егоровна
Место жительства
С 1807 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1810 ст.
Дочь: Огурцова Варвара Демьянова
Мать ребёнка: Огурцова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Огурцов Николай Демьянович
Мать ребёнка: Огурцова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Анна Федоровна
Смерть
1813 ст.