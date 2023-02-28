Огурцов Демьян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгурцов Демьян Яковлевич

Огурцов Демьян Яковлевич

avatar

Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Огурцов Яков Иакимов

Мать: Огурцова Марфа Егоровна

Ольховатка, Харківська область
Место жительства
С 1807 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1810 ст.

Дочь: Огурцова Варвара Демьянова

Мать ребёнка: Огурцова Анна Федоровна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Огурцов Николай Демьянович

Мать ребёнка: Огурцова Анна Федоровна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Анна Федоровна

Смерть
1813 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close