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Карпович Константин Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1954

Дата смерти

26.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1954

Отец: Карпович Карп Владимирович

Мать: Ефтеева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1977

Дочь: Конякина Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Карпович Наталья Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.05.1979

Дочь: Карпович Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Карпович Наталья Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.02.1987

Дочь: Карпович Анна Константиновна

Мать ребёнка: Карпович Наталья Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1990

Дочь: Прокофьева Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Карпович Наталья Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпович Наталья Ивановна

Смерть
26.09.2013
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