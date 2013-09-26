Карпович Константин Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1954
Дата смерти26.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1954
Рождение ребёнка
03.05.1977
Дочь: Конякина Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Карпович Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1979
Дочь: Карпович Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Карпович Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1987
Дочь: Карпович Анна Константиновна
Мать ребёнка: Карпович Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1990
Дочь: Прокофьева Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Карпович Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.2013