Симонова Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Елена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1947

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1947

Отец: Храименков Андрей Алексеевич

Мать: Храименкова Анастасия

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