Айнетдинов Яхия
Место рожденияс.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батталов Гайнетдин
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1926
Сын: Айнетдинов Ахмят
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнетдинов Ибрахим
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно