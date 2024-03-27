Айнетдинов Яхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнетдинов Яхия

Место рождения

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батталов Гайнетдин

Мать: не указана

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Айнетдинов Ахмят

Мать ребёнка: не указана

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнетдинов Ибрахим

Мать ребёнка: не указана

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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