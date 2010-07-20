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Осенний Валентин Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1937

Дата смерти

20.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1937

Отец: Осенний Георгий Сергеевич

Мать: Осенняя Устинья

Рождение ребёнка
06.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Россия, Архангельская область, Северодвинск
Смерть
20.07.2010
Россия, Архангельская область, Северодвинск
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