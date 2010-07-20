Осенний Валентин Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1937
Дата смерти20.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1937
Отец: Осенний Георгий Сергеевич
Мать: Осенняя Устинья
Рождение ребёнка
06.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Россия, Архангельская область, Северодвинск
Смерть
20.07.2010
Россия, Архангельская область, Северодвинск