Зайцев Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Александр Иванович

Мать: Зайцева Елена Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Есения Юрьевна

Мать ребёнка: Зайцева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Ева Юрьевна

Мать ребёнка: Зайцева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Элли Юрьевна

Мать ребёнка: Зайцева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Елена

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