Холодилин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодилин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодилина Евдокия

Рождение ребёнка
05.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодилина Евдокия

Рождение ребёнка
12.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодилина Евдокия

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодилина Евдокия

Рождение ребёнка
06.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодилина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холодилина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодилина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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