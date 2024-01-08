Холодилин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
05.01.1945
Рождение ребёнка
12.02.1950
Рождение ребёнка
01.01.1952
Рождение ребёнка
06.09.1953
Рождение ребёнка
Около 1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холодилина Евдокия
Смерть
Неизвестно