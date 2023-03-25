Котов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.2005

Дочь: Котова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Котова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
07.10.2013

Дочь: Котова София Васильевна

Мать ребёнка: Котова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Наталья Владимировна