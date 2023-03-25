Котов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.2005
Дочь: Котова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Котова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
07.10.2013
Дочь: Котова София Васильевна
Мать ребёнка: Котова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно