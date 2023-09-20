Аксёнов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1959
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1959
Рождение ребёнка
13.01.1983
Сын: Аксёнов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Аксёнова Лариса
Рождение ребёнка
30.03.1984
Дочь: Аксёнова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Аксёнова Лариса
Рождение ребёнка
30.04.1984
Дочь: Карбанова Инна Алексеевна
Мать ребёнка: Аксёнова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксёнова Лариса