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Аксёнов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1959

Отец: Аксёнов Михаил Тимофеевич

Мать: Аксёнова Ираида Дмитриева

Рождение ребёнка
13.01.1983

Сын: Аксёнов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Аксёнова Лариса

Рождение ребёнка
30.03.1984

Дочь: Аксёнова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Аксёнова Лариса

Рождение ребёнка
30.04.1984

Дочь: Карбанова Инна Алексеевна

Мать ребёнка: Аксёнова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Лариса

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