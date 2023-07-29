Самохина (Брызгалова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Брызгалова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Брызгалов Николай Филадельфович

Мать: Брызгалова Евгения Адольфовна

Рождение ребёнка
01.04.1928

Сын: Самохин Игорь Петрович

Отец ребёнка: Самохин Петр Петрович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1932

Сын: Самохин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Самохин Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Самохин Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохин Святослав Петрович

Отец ребёнка: Самохин Петр Петрович

Смерть
1981
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Захоронение на Пошехонском Кладбище
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