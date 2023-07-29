Самохина (Брызгалова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
01.04.1928
Отец ребёнка: Самохин Петр Петрович
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1932
Отец ребёнка: Самохин Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Самохин Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самохин Святослав Петрович
Отец ребёнка: Самохин Петр Петрович
Смерть
1981
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Захоронение на Пошехонском Кладбище