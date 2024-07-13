Ахметов Раиль Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.2012
Дочь: Ахметова Амалия Раильевна
Мать ребёнка: Ахметова (Шарифзянова) Динара Ахатовна
Рождение ребёнка
19.04.2015
Мать ребёнка: Ахметова (Шарифзянова) Динара Ахатовна
Рождение ребёнка
03.07.2020
Мать ребёнка: Ахметова (Шарифзянова) Динара Ахатовна
Рождение ребёнка
08.12.2021
Мать ребёнка: Ахметова (Шарифзянова) Динара Ахатовна
Рождение ребёнка
24.10.2023
Мать ребёнка: Ахметова (Шарифзянова) Динара Ахатовна