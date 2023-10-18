Пашков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашков Филипп
Рождение ребёнка
22.06.1957
Сын: Пашков Аркадий
Мать ребёнка: Пашкова Пелагея
Рождение ребёнка
12.01.1959
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Пашкова Пелагея
Рождение ребёнка
23.09.1961
Сын: Пашков Георгий
Мать ребёнка: Пашкова Пелагея
Рождение ребёнка
23.11.1964
Дочь: Латыпова Валентина
Мать ребёнка: Пашкова Пелагея
Рождение ребёнка
01.02.1967
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Пашкова Пелагея
Рождение ребёнка
14.12.1969
Дочь: Петрова Ирина
Мать ребёнка: Пашкова Пелагея
Смерть
Неизвестно