Пашков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашков Тимофей

Пашков Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашков Филипп

Мать: Пашкова Матрена Спиридоновна

Рождение ребёнка
22.06.1957

Сын: Пашков Аркадий

Мать ребёнка: Пашкова Пелагея

Рождение ребёнка
12.01.1959

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Пашкова Пелагея

Рождение ребёнка
23.09.1961

Сын: Пашков Георгий

Мать ребёнка: Пашкова Пелагея

Рождение ребёнка
23.11.1964

Дочь: Латыпова Валентина

Мать ребёнка: Пашкова Пелагея

Рождение ребёнка
01.02.1967

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Пашкова Пелагея

Рождение ребёнка
14.12.1969

Дочь: Петрова Ирина

Мать ребёнка: Пашкова Пелагея

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close