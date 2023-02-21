Яковлевых Карп (Яков) Яковлевич
Место рожденияс.Чанчугова Казанского уезда
Дата рождения1633
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1633
Отец: Малинин (прозвище) Яков Гаврилович
Мать: Малинина ?
с.Чанчугова Казанского уезда
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: Яковлевых ?
Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлевых ?
Смерть
1756
Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова