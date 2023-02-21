Яковлевых Карп (Яков) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевых Карп (Яков) Яковлевич

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Место рождения

с.Чанчугова Казанского уезда

Дата рождения

1633

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1633

Отец: Малинин (прозвище) Яков Гаврилович

Мать: Малинина ?

с.Чанчугова Казанского уезда
Рождение ребёнка
1693

Сын: Яковлевых Вакул Карпович

Мать ребёнка: Яковлевых ?

Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлевых ?

Смерть
1756
Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова
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