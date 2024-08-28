Бухнер Андрей (Англ)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер Екатерина Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухнер Екатерина Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Николай
Мать ребёнка: Бухнер Екатерина Исаевна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер Екатерина Исаевна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Бухнер Владимир
Мать ребёнка: Бухнер Екатерина Исаевна
Смерть
2020