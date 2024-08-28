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Бухнер Андрей (Англ)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Бухнер Иоганн Петер

Мать: Бухнер (Сапровски (Забровски)) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер Екатерина Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер Екатерина Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Николай

Мать ребёнка: Бухнер Екатерина Исаевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер Екатерина Исаевна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Бухнер Владимир

Мать ребёнка: Бухнер Екатерина Исаевна

Смерть
2020

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