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Елисей Наумов

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Место рождения

Гора, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

07.06.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1803

Отец: Наум Аввакумов

Мать: Анна Харлампиева

Гора, Порховский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства деревни Горы у крестьянина Наума Аввакумова с женою его Анной Харлампиевою родился сын. Ему же имя наречено Елисей. Крещен 8-го дня. Восприимниками были той же деревни Алексей... Показать все
Смерть
Неизвестно
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