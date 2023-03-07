Елисей Наумов
Место рождения
Дата рождения07.06.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1803
Отец: Наум Аввакумов
Мать: Анна Харлампиева
Экономического ведомства деревни Горы у крестьянина Наума Аввакумова с женою его Анной Харлампиевою родился сын. Ему же имя наречено Елисей. Крещен 8-го дня. Восприимниками были той же деревни Алексей... Показать все
Смерть
Неизвестно