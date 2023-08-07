Шебаршова (Прокаева) Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебаршова (Прокаева) Варвара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1936

Сын: Шебаршов Семен Иванович

Отец ребёнка: Шебаршов Иван Григорьевич

Инелей, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Шебаршов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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