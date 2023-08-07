Шебаршова (Прокаева) Варвара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1936
Отец ребёнка: Шебаршов Иван Григорьевич
Инелей, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Шебаршов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно