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Гуськова (Числова) Александра Ионова

Место рождения

Владычня слобода, Высотская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

13.03.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1861 ст.

Отец: Числов Иона Симеонов

Мать: Числова Дарья Стефанова

Владычня слобода, Высотская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
12.11.1883 ст.

Дочь: Гуськова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Гуськов Иван Федорович

Владычня слобода, Высотская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
21.01.1896

Дочь: Гуськова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Гуськов Иван Федорович

Рождение ребёнка
29.05.1899 ст.

Сын: Гуськов Константин Иванович

Отец ребёнка: Гуськов Иван Федорович

Владычня слобода, Высотская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
23.09.1900

Сын: Гуськов Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Гуськов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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