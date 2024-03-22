Гуськова (Числова) Александра Ионова
Место рождения
Дата рождения13.03.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1861 ст.
Отец: Числов Иона Симеонов
Мать: Числова Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
12.11.1883 ст.
Дочь: Гуськова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Гуськов Иван Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1896
Дочь: Гуськова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Гуськов Иван Федорович
Рождение ребёнка
29.05.1899 ст.
Сын: Гуськов Константин Иванович
Отец ребёнка: Гуськов Иван Федорович
Рождение ребёнка
23.09.1900
Сын: Гуськов Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Гуськов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно