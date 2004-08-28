Путилина Светлана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1940
Дата смерти28.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1940
Бракосочетание
02.10.1959
Рождение ребёнка
31.07.1960
Сын: Мельяновский Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Мельяновский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
11.04.1967
Сын: Мельяновский Игорь Васильевич
Отец ребёнка: Мельяновский Василий Михайлович
Смерть
28.08.2004