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Путилина Светлана Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1940

Дата смерти

28.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1940

Отец: Путилин Григорий Иванович

Мать: Бушмарина Мария Васильевна

Бракосочетание
02.10.1959

Муж: Мельяновский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
31.07.1960

Сын: Мельяновский Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Мельяновский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
11.04.1967

Сын: Мельяновский Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Мельяновский Василий Михайлович

Смерть
28.08.2004
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