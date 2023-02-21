Коковкина (Коковкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковкина (Коковкина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Коковкин Илья Иванович

Отец ребёнка: Коковкин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Коковкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Коковкин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Коковкин Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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