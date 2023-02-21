Коковкина (Коковкина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Коковкин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Коковкин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Коковкин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Коковкин Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно