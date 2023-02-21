Матвеев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Геннадий
Мать: Матвеева Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Матвеева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Матвеева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Светлана
Развод
Неизвестно
Жена: Матвеева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Андрей
Мать ребёнка: Матвеева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Надежда