Матвеев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Геннадий

Мать: Матвеева Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: Матвеева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Матвеева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Светлана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Развод
Неизвестно

Жена: Матвеева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Андрей

Мать ребёнка: Матвеева Надежда

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Надежда

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