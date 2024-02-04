Мулякова (Ярушкина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулякова (Ярушкина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулякова Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Муляков Евгений Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муляков Виталий Евгеньевич

Отец ребёнка: Муляков Евгений Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муляков Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Муляков Евгений Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муляков Евгений Петрович

Смерть
Неизвестно
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