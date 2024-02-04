Мулякова (Ярушкина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулякова Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Муляков Евгений Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муляков Виталий Евгеньевич
Отец ребёнка: Муляков Евгений Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муляков Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Муляков Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно