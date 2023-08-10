Тайчинова Параскева Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти17.01.1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евлампий Петрова
Отец ребёнка: Тайчинов Петр Софронов
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Тайчинов Петр Софронов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Васса Петрова
Отец ребёнка: Тайчинов Петр Софронов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тайчинов Петр Софронов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1842 ст.
д. Тазырачева