Тайчинова Параскева Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТайчинова Параскева Данилова

Тайчинова Параскева Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

17.01.1842 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евлампий Петрова

Отец ребёнка: Тайчинов Петр Софронов

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Тайчинов Алексей Петров

Отец ребёнка: Тайчинов Петр Софронов

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Васса Петрова

Отец ребёнка: Тайчинов Петр Софронов

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайчинов Георгий Петров

Отец ребёнка: Тайчинов Петр Софронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайчинов Петр Софронов

Смерть
17.01.1842 ст.
д. Тазырачева
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close