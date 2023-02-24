Мелехин Степан Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Мелехин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Мелехина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1875
Дочь: Журавлева Феодора Степановна
Мать ребёнка: Мелехина Дарья Ивановна
Ягодное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Анна Степановна
Мать ребёнка: Мелехина Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно