Ильиных (Забоенкова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльиных (Забоенкова) Валентина Федоровна

Ильиных (Забоенкова) Валентина Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1937

Дата смерти

08.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1969

Сын: Ильиных Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Ильиных Юрий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильиных Юрий Прокопьевич

Смерть
08.12.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close