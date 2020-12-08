Ильиных (Забоенкова) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1937
Дата смерти08.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1969
Отец ребёнка: Ильиных Юрий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильиных Юрий Прокопьевич
Смерть
08.12.2020