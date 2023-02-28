Талдыкина (Любавина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти24.08.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1889 ст.
Дочь: Талдыкина Ксения
Отец ребёнка: Талдыкин Афанасий Филиппович
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
17.07.1891 ст.
Сын: Талдыкин Илья Афанасьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Афанасий Филиппович
Смерть
24.08.1892 ст.