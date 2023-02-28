Талдыкина (Любавина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Любавина) Мария Ивановна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

24.08.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1889 ст.

Дочь: Талдыкина Ксения

Отец ребёнка: Талдыкин Афанасий Филиппович

Бракосочетание
1890

Муж: Талдыкин Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
17.07.1891 ст.

Сын: Талдыкин Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Афанасий Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.08.1892 ст.
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