Фаттяхетдинов Фоать Фаттяхович
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения01.12.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1930
Отец: Фейсханов Фаттях
Мать: Наймя
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
10.04.1964
д.Суук-Су Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.03.1966
д.Суук-Су Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Суук-Су Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Суук-Су Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Суук-Су Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Суук-Су Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно