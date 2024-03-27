Фаттяхетдинов Фоать Фаттяхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттяхетдинов Фоать Фаттяхович

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

01.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1930

Отец: Фейсханов Фаттях

Мать: Наймя

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
10.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахетдинова Адлия Каюмовна

д.Суук-Су Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахетдинова Адлия Каюмовна

д.Суук-Су Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахетдинова Адлия Каюмовна

д.Суук-Су Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахетдинова Адлия Каюмовна

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахетдинова Адлия Каюмовна

д.Суук-Су Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахетдинова Адлия Каюмовна

д.Суук-Су Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахетдинова Адлия Каюмовна

д.Суук-Су Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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