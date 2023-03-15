Халевин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевин Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халевин Александр Николаевич

Мать: Халевина Светлана

Рождение ребёнка
До 2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халевина Анастасия

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халевина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край