Халевин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халевин Александр Николаевич
Мать: Халевина Светлана
Рождение ребёнка
До 2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халевина Анастасия
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халевина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край