Константинов Николай Борисович 17.08.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Константинов Николай Борисович

Место рождения

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1963

Отец: Константинов Борис Иванович

Мать: Константинова Диана Васильевна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.06.1986

Жена: Константинова (Некрасова) Марина Александровна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.09.1988

Дочь: Свешникова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Константинова (Некрасова) Марина Александровна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.06.1991

Сын: Константинов Артём Николаевич

Мать ребёнка: Константинова (Некрасова) Марина Александровна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

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