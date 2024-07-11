Константинов Николай Борисович
Место рождения
Дата рождения17.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1963
Бракосочетание
28.06.1986
Рождение ребёнка
06.09.1988
Дочь: Свешникова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Константинова (Некрасова) Марина Александровна
Рождение ребёнка
01.06.1991
Сын: Константинов Артём Николаевич
Мать ребёнка: Константинова (Некрасова) Марина Александровна