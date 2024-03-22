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Щапова Анастасия Алексеева

Место рождения

Бороздино, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

08.04.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1907 ст.

Отец: Щапов Алексей Евграфов

Мать: Чебыкина - Щапова Татьяна

Бороздино, Барнаульский округ, Томская губерния
Крещение
12.04.1907 ст.
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния Восприемник при крещении: д.Бороздиной крестьянская дочь девица Ек... Показать все
Смерть
Неизвестно
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