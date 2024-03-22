Щапова Анастасия Алексеева
Место рождения
Дата рождения08.04.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1907 ст.
Отец: Щапов Алексей Евграфов
Крещение
12.04.1907 ст.
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния Восприемник при крещении: д.Бороздиной крестьянская дочь девица Ек... Показать все
Смерть
Неизвестно