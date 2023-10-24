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Шашуева Зоя Акинфеевна
Шашуева Зоя Акинфеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1926
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шашуева Енафна Макарона
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926
Отец: не указан
Мать:
Шашуева Енафна Макарона
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