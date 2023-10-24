Шашуева Зоя Акинфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШашуева Зоя Акинфеевна

Шашуева Зоя Акинфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926

Отец: не указан

Мать: Шашуева Енафна Макарона

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close