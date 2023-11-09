Сыщикова Матрёна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1927
Сын: Сыщиков Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Сыщиков Алексей Никандрович
Михайловка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сыщиков Алексей Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыщикова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Сыщиков Алексей Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыщикова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Сыщиков Алексей Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыщиков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Сыщиков Алексей Никандрович
Смерть
Неизвестно