Сыщикова Матрёна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыщикова Матрёна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1927

Сын: Сыщиков Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Сыщиков Алексей Никандрович

Михайловка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыщиков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сыщиков Алексей Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыщикова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Сыщиков Алексей Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыщикова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Сыщиков Алексей Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыщиков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Сыщиков Алексей Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыщиков Алексей Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыщиков Алексей Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыщиков Алексей Никандрович

Смерть
Неизвестно
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