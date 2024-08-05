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Фураев Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Осокин Григорий Николаевич

Мать: Александра Александровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
13.08.1884

Сын: Фураев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1886

Дочь: (Фураева) Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.05.1887

Жена: (Мельникова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Фураева) Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: (Мельникова) Анна Андреевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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