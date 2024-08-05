Фураев Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
13.08.1884
Сын: Фураев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1886
Дочь: (Фураева) Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Евгения Васильевна
Бракосочетание
27.05.1887
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Фураева) Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: (Мельникова) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно