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Гринин Прохор Петрович

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Гринин Пётр

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Гринин Моисей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Гринина Ксения Прохоровна

Мать ребёнка: Гринина Параскева Алексеевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Родилась, когда отцу было 63 года, а матери 52
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринина Параскева Алексеевна

Прохор третьим браком!
Смерть
1890 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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