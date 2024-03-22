Гринин Прохор Петрович
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смерти1890 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Гринин Пётр
Рождение ребёнка
1837 ст.
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Гринина Ксения Прохоровна
Мать ребёнка: Гринина Параскева Алексеевна
Родилась, когда отцу было 63 года, а матери 52
Бракосочетание
Неизвестно
Прохор третьим браком!
Смерть
1890 ст.