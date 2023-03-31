Уткин Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти11.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Уткин Михаил Иванович
Мать: Уткина Клавдия Павловна
Призыв на военную службу
22.02.1943
Соколово, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
лейтенант зам.командира роты по полит.части 910 стр. полка 243 стр. дивизии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1943
Новая Дубровка
Убит прямым попаданием снаряда. Трупа не обнаружено. Место выбытия: Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н Место захоронения: Волгоградская обл., д. Новая Дубровка https://pamyat-na... Показать все