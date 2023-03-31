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Уткин Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

11.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Уткин Михаил Иванович

Мать: Уткина Клавдия Павловна

Призыв на военную службу
22.02.1943
Соколово, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
лейтенант зам.командира роты по полит.части 910 стр. полка 243 стр. дивизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Капитолина Васильевна

Смерть
11.03.1943
Новая Дубровка
Убит прямым попаданием снаряда. Трупа не обнаружено. Место выбытия: Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н Место захоронения: Волгоградская обл., д. Новая Дубровка https://pamyat-na... Показать все