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(Исенгулова) Амина
(Исенгулова) Амина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Пол
Женский
Отец
Ильясов Исянгул
1791 г.р.
Мать
Ильясова (Исенгулов) Хусниямал
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Ильясов Исянгул
Мать:
Ильясова Хусниямал
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