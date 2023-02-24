(Исенгулова) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исенгулова) Амина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ильясов Исянгул

Мать: Ильясова Хусниямал

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