Чешков Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Чешков Никифор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Чешков Егор Иванович
Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Чешков Пётр Иванович
Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Чешкова Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно