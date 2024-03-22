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Чешков Иван Никифорович

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Чешков Никифор Прокопьевич

Мать: не указана

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Чешков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Чешков Егор Иванович

Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Чешков Вавило Иванович

Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Чешков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Чешкова Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чешков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чешкова Катерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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