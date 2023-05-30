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Халиков Галинур Тимергазимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1962

Отец: Халиков Тимергазим Латыпович

Мать: Халикова Фагима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исангулова Люция Зуфаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исангулова Люция Зуфаровна

Смерть
Неизвестно