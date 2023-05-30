Халиков Галинур Тимергазимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1962
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1962
Отец: Халиков Тимергазим Латыпович
Мать: Халикова Фагима
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исангулова Люция Зуфаровна
Смерть
Неизвестно