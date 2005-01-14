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Хрущ Артём
Хрущ Артём
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.2005
Пол
Мужской
Отец
Хрущ Сергей
1980 г.р.
Мать
Хрущ (Мисько) Инна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2005
Отец:
Хрущ Сергей
Мать:
Хрущ Инна
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