Хрущ Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущ Артём

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.2005

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2005

Отец: Хрущ Сергей

Мать: Хрущ Инна

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