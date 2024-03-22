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Семен Панфилов

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

Около 1840 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: Панфил

Мать: не указана

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Смерть
Около 1840 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
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