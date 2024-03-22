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Семен Панфилов
Семен Панфилов
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Древо
Место рождения
Здурьево
, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения
Около 1793 ст.
Дата смерти
Около 1840 ст.
Пол
Мужской
Отец
Панфил
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.
Отец:
Панфил
Мать: не указана
Здурьево
, Судайская волость, Чухломский уезд
Смерть
Около 1840 ст.
Здурьево
, Судайская волость, Чухломский уезд
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