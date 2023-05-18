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(Дернова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Дернов Василий Стефанов

Мать: Дернова Анна Георгиева