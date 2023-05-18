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(Дернова) Анастасия Васильевна
(Дернова) Анастасия Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
Дернов Василий Стефанов
Мать
Дернова Анна Георгиева
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Дернов Василий Стефанов
Мать:
Дернова Анна Георгиева
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