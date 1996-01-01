Киселёв Илья Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.2018
Рождение ребёнка
09.12.2020
Дочь: Киселёва София Ильинична
Мать ребёнка: Киселёва Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
09.12.2020
Дочь: Киселёва Николь Ильинична
Мать ребёнка: Киселёва Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно