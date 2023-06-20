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Agrafena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Nikifor

Мать: Pelageya

Смерть
Неизвестно