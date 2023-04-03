Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1874

Сын: Воронцов Арсений Кириллович

Отец ребёнка: Воронцов Кирилл Яковлевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1877

Дочь: Воронцова Параскева Кирилловна

Отец ребёнка: Воронцов Кирилл Яковлевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1880

Сын: Воронцов Федор Кириллович

Отец ребёнка: Воронцов Кирилл Яковлевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Кирилл Яковлевич

Смерть
Неизвестно