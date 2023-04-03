Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1874
Сын: Воронцов Арсений Кириллович
Отец ребёнка: Воронцов Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
12.10.1877
Дочь: Воронцова Параскева Кирилловна
Отец ребёнка: Воронцов Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
06.08.1880
Сын: Воронцов Федор Кириллович
Отец ребёнка: Воронцов Кирилл Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно