Широких (Ворожцова) Анастасия (Настасья) Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широких (Ворожцова) Анастасия (Настасья) Родионова

Место рождения

дер. Шеромовская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

10.02.1775 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Шеромовская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.01.1759

Муж: Широких Григорий Захаров

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.07.1761 ст.

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Широких Григорий Захаров

поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1769 ст.

Сын: Широких Аника (Иоаким) Григорьев

Отец ребёнка: Широких Григорий Захаров

поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
10.02.1775 ст.
поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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