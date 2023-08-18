Широких (Ворожцова) Анастасия (Настасья) Родионова
Место рождениядер. Шеромовская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти10.02.1775 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
дер. Шеромовская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.01.1759
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.07.1761 ст.
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Широких Григорий Захаров
поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1769 ст.
Сын: Широких Аника (Иоаким) Григорьев
Отец ребёнка: Широких Григорий Захаров
поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
10.02.1775 ст.
поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя