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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1761 и 1763

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1712 и 1715 г.р.

Дети

Между 1760 и 1763 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1763

Сын: Назар Семенов

Отец ребёнка: Семен Лукич

Мошино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-G9PZ?i=238&wc=M6MY-LTL%3A224254401%2C233107001%2C233312801&cc=1929530
Рождение
Между 1761 и 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Лукич

Смерть
1768