Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1761 и 1763
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1763
Сын: Назар Семенов
Отец ребёнка: Семен Лукич
Мошино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-G9PZ?i=238&wc=M6MY-LTL%3A224254401%2C233107001%2C233312801&cc=1929530
Рождение
Между 1761 и 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Лукич
Смерть
1768