Навроцкий Алексей Вячеславович
мужской, родился 09.05.1971
умер 26.02.2009
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.02.2009