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(Быкова) Александра Николаевна
(Быкова) Александра Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Быков Николай Васильевич
Мать
?
Дети
Александр
Ольга
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Быков Николай Васильевич
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ольга
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Александр
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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