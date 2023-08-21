(Быкова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Быкова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Быков Николай Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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