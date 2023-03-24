Коваленко Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваленко Степан Ермолаевич

Рождение ребёнка
Около 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваленко Степан Ермолаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Коваленко Степан Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Степан Ермолаевич

Смерть
Неизвестно