Никитина Марина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Марина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1972

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Алексей Николаевич